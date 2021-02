Kostenpflichtiger Inhalt: Hochwasser : Rheinpegel in Bonn wurde tagelang falsch gemessen

Der Rhein hat mittlerweile das Brassertufer überschwemmt. Foto: Martin Wein

Bonn Die Angaben des Bonner Rheinpegels in den vergangenen Tagen waren falsch. Was der Betreiber des Bundeshäuschens in Oberkassel schon vermutete, hat sich nun bestätigt. Auch die Stadt hatte sich auf die Werte verlassen.