GA gelistet : Die schönsten Hochzeits-Locations in Bonn und der Region

In Bonn und der Region gibt es einige außergewöhnliche Orte zum Heiraten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

Bonn/Region Nach der Verlobung beginnt für Paare die Suche nach der perfekten Hochzeits-Location. In Bonn und der Region gibt es viele außergewöhnliche Orte zum Heiraten. Wir stellen einige besonders schöne vor.

Helikopterflug in Sankt Augustin

Mit einem viersitzigen Helikopter der Firma Air Lloyd geht es am schönsten Tag des Brautpaares vom Flugplatz Hangelar über die Wolken. Hoch über dem Sankt Augustiner Standesamt geben sich die Verliebten dann ihr Ja-Wort. Der Flug hin und zurück über die Region dauert 30 Minuten. Soll die kleine Hochzeitsgesellschaft, die außer dem Brautpaar mindestens noch aus der Standesbeamtin und dem Piloten bestehen muss, erweitert werden, steht auch eine größere Maschine zur Verfügung.

Adresse: Standesamt Sankt Augustin im Rathaus, Markt 1, 53757 Sankt Augustin

Kontakt: 02241 243 - 310/311/312/317/359

Öffnungszeiten: Donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr sowie freitags zwischen 10 und 14 Uhr

Preise: Neben den Standesamtsgebühren beträgt die Miete des Helikopters 1124 Euro aufwärts.

Heiraten auf dem Rhein

Die Bonner Personen Schifffahrt stellt vier ihrer Schiffe zur Eheschließung zur Verfügung. Die Qual der Wahl liegt ganz beim Brautpaar. Während der Fahrt geht es vorbei an Burgen, Schlössern und Weinbergen. Platz ist, je nach Schiff, für bis zu 350 Gäste. Auf Anfrage ist auch eine Fahrt im Winter möglich. Bei der Verpflegung kann zwischen Menü- und Buffetvariationen gewählt werden.

Adresse: Zentrale Bonn, Brassertufer "Alter Zoll", 53111 Bonn

Kontakt: Telefon: 0228/636363 oder hochzeit@b-p-s.de

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr

Hochzeiten auf dem Rhein sind mit der Bonner Personenschifffahrt möglich. Foto: Max Malsch

Bahnhof Witterschlick

Die historische Güterhalle des Bahnhofs Witterschlick kann seit 2009 als Hochzeits-Location genutzt werden. Seit 2001 steht sie unter Denkmalschutz und bietet Platz für rund 40 Personen. Von April bis Oktober geben sich Brautleute hier das Ja-Wort.

Adresse: Bahnhof Witterschlick, Servaisstraße 34, 53347 Alfter

Gemeinde Alfter, Am Rathaus 7, 53347 Alfter

Kontakt: 0228/64840 oder rathaus@alfter.de

Preise: Montags bis freitags: 200 Euro; Jeden zweiten und vierten Samstag: 250 Euro

Hexenturm in Rheinbach

In mittelalterlichem Stil werden im Hexenturm Hochzeiten mit bis zu 16 Personen gefeiert. Auf Wunsch ist im Anschluss an die Trauung die Teilnahme an einer Stadt- und Burgführung möglich. Ein Partyservice kümmert sich optional um die Verpflegung der Gäste.

Adresse: Stadtarchiv Rheinbach, Polligsstraße 1, 53359 Rheinbach

Preise: ein halber Tag: 50 Euro, ein ganzer Tag: 100 Euro, Kaution: 400 Euro

Herrenhaus Buchholz Alfter

Seit 2014 ist das Herrenhaus Buchholz wieder geöffnet. Mitten im Kottenforst liegt die sanierte, festliche Location. Im Eventraum können bis zu 120 Personen, im Wintergarten bis zu 30 Personen empfangen werden. Außerdem steht eine große Terrasse mit Blick ins Grüne zur Verfügung.

Adresse: Herrenhaus Buchholz Event GmbH, Buchholzweg 1, 53347 Alfter

Kontakt: 02222/8040872 oder info@herrenhaus-buchholz.de

Heiraten auf dem Petersberg

Im Fünf-Sterne-Hotel Steigenberger wird mit Blick auf das Rheintal geheiratet. Michael Schumacher hat hier seiner Corinna in der Bergkapelle das Ja-Wort gegeben. Groß und pompös darf es sein. Bis zu 250 Gäste finden in den Räumlichkeiten Platz. Die Hochzeitspauschale ist auf Anfrage und ab 30 Personen buchbar.

Adresse: Petersberg, 53639 Königswinter

Kontakt: 02223/74430 oder veranstaltungsbuero@petersberg.steigenberger.de

Der Petersberg schenkt Paaren einen besonderen Tag mit einer besonderen Aussicht. Foto: picture alliance/dpa/Henning Kaiser

La Redoute

Für eine traumhafte Märchenhochzeit eignen sich die festlichen Säle der Redoute in Bad Godesberg. Prachtvoller Stuck und glitzernde Kronleuchter erinnern an das ursprünglich vom letzten Kölner Kürfürsten errichtete Ball- und Konzerthaus. Viele Angehörige der europäischen Königshäuser und Regierungschefs haben hier bereits gefeiert. Die Säle und Salons bieten Platz für 30 bis 300 Gäste. Auch für kleinere Gesellschaften gibt es die passenden Räumlichkeiten. Die Redoute verfügt über ein eigenes Küchen- und Serviceteam, das kulinarische Köstlichkeiten mit frischen Zutaten aus der Region serviert.

Adresse: La Redoute, Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn

Kontakt: 0228/6889880 oder info@redoute-bonn.de

Preise:

Angebot "Classic": 138 bis 166 Euro pro Person

Angebot "Redoute": 152 bis 179 Euro pro Person

Angebot "Beethoven": 172 bis 204 Euro pro Person

Nürburgring

Mit direktem Blick auf die Start- und Zielgerade haben Paare die Möglichkeit, sich im Trauzimmer im Nürburgring das "Ja-Wort" zu geben. Zu ausgewählten Terminen im Jahr führen die Teams der Nürburgring Langstrecken-Serie Testfahrten durch und sorgen so für die passende Motorsport-Atmosphäre. Ansprechpartner für weitere Informationen rund um die Eheschließung am Nürburgring und Terminabsprachen ist der Standesbeamte Winfried Wirfs des Standesamtes Adenau. Weitere Informationen und Termine gibt es hier.

Adresse: Otto-Flimm-Straße, Nürburg / Eifel

Auf dem Nürburgring finden Trauungen mit direktem Blick auf die Rennstrecke statt. Foto: Nürburgring GmbH

Rolandsbogen

Der Rolandsbogen ist ein sagenhafter Ort im Rheinland. Schon Konrad Adenauer hat sich hier mit seiner ersten Frau Emma Weyer inoffiziell verlobt. Das Burgzimmer des Restaurants Lutter&Wegner bietet die Möglichkeit zur Trauung und zur anschließenden Hochzeitsfeier. Es bietet ein hauseigenes Standesamt mit Veranstaltungsräumlichkeiten und einem fantastischen Blick auf den Rhein. Weitere Informationen und Eindrücke gibt es hier.

Adresse: Rolandsbogen 0, Remagen

Kontakt: 02642/20134, 02642/20132 oder info@rolandsbogen.de

Schloss Drachenburg

Der beliebte Ausflugsort im Siebengebirge bietet standesamtliche oder freie Trauungen mit Ausblick auf den Rhein an. Für 25 bis 100 Personen stehen verschiedene Räumlichkeiten auf dem Schloss in Königswinter zur Verfügung. Ein Sektempfang im Anschluss an die Trauung ist möglich. Weitere Informationen gibt es hier.

Adresse: Drachenfelsstraße 118, Königswinter

Schloss Auel

Seit 1391 ist das Schloss Auel in Lohmar beurkundet. Das jetzige Haupthaus wurde erst 1763 erbaut. Das Gebäude befindet sich im Besitz der Familie La Valette-St. George. Bis zu 150 Gäste können hier in verschiedenen Räumlichkeiten an der Hochzeit teilnehmen. Zum Schlossgarten hin gibt es eine große Sonnenterrasse, die mit zehn runden Tischen bestückt werden kann.

Adresse: Haus Auel 1, Lohmar-Wahlscheid

Kontakt: 02206/6003205

Kölner Zoo

Das Kölner Standesamt und der Kölner Zoo bieten die Möglichkeit, sich im Elefantenpark das "Ja-Wort" zu geben. Feiern mit bis zu 500 Gästen sind normalerweise in diesem exotischen Ambiente möglich. Trauungen im Elefantenpark sind donnerstags um 16.30 Uhr und freitags von 13.30 bis 17 Uhr möglich. Weitere Informationen vom Standesamt gibt es hier.

Adresse: Riehler Straße 173, Köln

Mit Blick auf das Elefantengehege können Paare im Kölner Zoo heiraten. Foto: Werner Scheurer

Basaltkeller

In unmittelbarer Nähe des Lava-Domes im Michelshof führen 150 Stufen hinab in die Erde, mitten in einen erkalteten Lavastrom. Auf einem nahezu drei Quadratkilometer umfassenden Areal spannt sich in 32 Metern Tiefe unterhalb der Stadt Mendig ein Netz von durch Menschenhand geschaffenen Felsenkellern – eine einmalige unterirdische Landschaft, in der geheiratet werden kann. Das Paar sitzt auf einer Basaltbank vor einem Basalttisch und gibt sich tief unter der Erde das „Ja-Wort“. Termine werden mit dem Standesamt Mendig vereinbart. Weitere Informationen zum Basaltkeller gibt es hier.

Adresse: Brauerstraße 5, Mendig

Kontakt: 02652/980024 oder a.paulmann.vg@mendig.de

Burg Lede

Am Ortsausgang von Bonn-Vilich steht die Burg Lede. Die authentische Wasserburg im gotischen Stil nahm ihren Anfang im 13. Jahrhundert. Noch heute sind hiervon Teile erhalten, wodurch die Burg zu einem der ältesten Gebäude des Bonner Stadtgebietes zählt. Für die Eheschließungen stehen verschiedene Räume der Burg für bis zu 65 Personen zur Verfügung. Die Trauungen können freitags von 14 bis 17 Uhr oder samstags von 11 bis 17 Uhr stattfinden. Weitere Informationen gibt es hier.

Adresse: An der Burg Lede 1, Bonn

Unterwasser-Trauung in Rheinbach

Im Schwimmbad Monte Mare kann man in zehn Metern Tiefe heiraten. Mit einem wassertauglich ausgerüsteten Fotografen und einem Standesbeamten geht es ins angenehm warme Nass. Voraussetzung hierfür ist, dass die Brautleute einen Tauchschein und ein gültiges Tauchtauglichkeitsattest besitzen. Anschließend kann mit maximal 60 Gästen sowohl drinnen als auch unter freiem Himmel gefeiert werden.

Adresse: Indoor-Tauchzentrum und Tauchschule, Münstereifeler Straße 69, 53359 Rheinbach

Kontakt: 02226/90300 oder rheinbach@monte-mare.de

Preise: Grundgebühr für die Prüfung der Ehefähigkeit: 40 Euro, Erstellung der Heiratsurkunde: 10 Euro, Kosten für die Eheschließung außerhalb des Standesamtes: 55 Euro

Trauung außerhalb der Dienstzeiten des Standesamtes: 66 Euro

Das empfehlen GA-Leser:

Die Godesburg, Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn, Kontakt: 0228/38678890

Restaurant Bellvuechen, Bonner Straße 68, 53424 Remagen, Kontakt: 02228/7909

Kupfersiefer Mühle Rösrath, Großhecker Weg 31, 51503 Rösrath, Kontakt: 02205/86686

