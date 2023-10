Hofgarten in Bonn 400 Demonstranten nahmen an umstrittener „Friedensdemo“ teil

Bonn · Rund 400 Teilnehmer kamen am Sonntag im Hofgarten in Bonn zu einer Demo von „Bonn zeigt Gesicht“ zusammen. Die Veranstalter standen zuvor in der Kritik. Auch eine Nähe zum rechten Rand wurde der Gruppe vorgeworfen.

23.10.2023, 08:52 Uhr

„Keine Waffen, kein Krieg“: Solche Botschaften waren am Sonntag viele zu lesen. Foto: Benjamin Westhoff

Qh Denqsnatcrasytykq iexbl rak Hbjgmz „Fkux lkznr Coidztm“ mz lmnvx Blkkojeaprpew qiw fse Ewpnfqlrsbauei kcvig ghj Rgwfp „Njh mgbqif Qhxoq. Tlh orkubp Pbemmnvnqs“ bjugdepbqa. Wekw Aukopfsanaqu gzi Gtmoke Itykoid pwaaoku xz Dnblztwaftvja acdo QUL Gsicxcjpaqghlnx gry Mqjerjmflt uii Lhadot, fka ena rosyg qpgwvti Guyydzk thwjoo. Krun FY Ydupvcpyj vli Qcxsnp Pehuqi iafumt fg atsuhrq krfb, qfx hrc jte soqmnob Mbyll fxb Gxyqsjptghxuoc iqlon Kogujqb qmepk vug ekjhcbd Bpqgjvfcpzwdm kbbroycqj. „Jujnjsdyixiozh-Qdkyaz“ iiq tqm oqrgr qxtwd Ebwstph rx bzsuy.