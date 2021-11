Kontrollen am Hofgarten : Dealer wollte Drogen an Zivilfahnder verkaufen

Dealer am Bonner Hofgarten (Archivbild). Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Am Mittwoch führte die Polizei Kontrollen in mehreren Bonner Drogenszenen durch. Dabei gingen den Zivilfahnern am Hofgarten ein Dealer und zwei weitere Verdächtige auf skurrile Weise ins Netz.



Auf skurrile Weise haben Zivilfahnder der Bonner Polizei am Mittwoch am Hofgarten einen 18-jährigen und zwei weitere Männer wegen Verdachts auf Drogenhandel überführt. Gegen 18.15 Uhr sprach der 18-Jährige dort mehrfach einen vermeintlichen Kunden an, um ihm Marihuana zu verkaufen. Nachdem seine Versuche erfolglos bleiben, ging er zu den zwei weiteren Verdächtigen.

Was er nicht wusste: Bei dem vermeintlichen Kunden handelte es sich in Wahrheit um einen Polizeibeamten in Zivil. Dieser bekam kurze Zeit später Verstärkung von zwei uniformierten Beamten, die sowohl den 18-Jährigen als auch seine beiden verdächtigen Begleiter im Alter von 22 beziehungsweise 23 Jahren kontrollierten. Sie fanden laut Polizeiangaben bei allen drei Männern Drogen. Noch vor Ort leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen die Tatverdächtigen ein.

Die durchgeführten Kontrollen waren Teil eines Präsenz- und Kontrolleinsatzes in Bonn-Tannenbusch und der Bonner Innenstadt.

