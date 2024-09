Einsätze in Bonn So nutzt die Bonner Polizei die Aufnahmen der zwei Videotürme

Sie sind sechs Meter hoch und haben viele Augen. Zur Verhinderung von Straftaten setzt die Polizei Bonn seit April 2021 an den Wochenenden auf öffentlichen Plätzen zwei mobile Videobeobachtungsanlagen ein. Die Orte richten sich nach Kriminalitätszahlen, die die Polizei vorher erhebt. So standen die Türme bereits an der Poppelsdorfer Allee, im Hofgarten, an der Poststraße, auf Weihnachtsmärkten wie dem Nikolausmarkt in Bad Godesberg und an den Rheinuferpromenaden.