Angriff mit Messer Zwei Männer bei Auseinandersetzungen im Hofgarten verletzt

Etwa zwei Stunden später, gegen 18.25 Uhr, wurden die Beamten erneut zum Hofgarten gerufen. Der zuvor verletzte 18-Jährige soll den 27-Jährigen, dem zuvor der Platzverweis erteilt worden war, mit einem Messer am Arm verletzt haben. Rettungskräfte brachten ihn nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus. Sein 26-jähriger Begleiter wurde zur Durchsetzung des zuvor erteilten Platzverweises ins Polizeipräsidium gebracht. Am späten Abend konnte die Polizei den 18-Jährigen in seiner Wohnung antreffen.