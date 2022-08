Zweites Hofgarten-Konzert : Deichkind feuern audiovisuelles Feuerwerk in Bonn ab

Bonn Am Samstag trat die Band Deichkind bei der Konzertreihe auf der Hofgartenwiese in Bonn vor rund 5000 Fans auf. Am Freitagabend waren es an gleicher Stelle beim Konzert der Fantastischen Vier zwar noch drei Mal so viele. Der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch.