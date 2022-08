Hofgartenkonzerte, Jeck im Sunnesching und Stadtfeste : Alle Bilder der Groß-Events vom Wochenende in Bonn und der Region

Jeck im Sunnesching sorgt für Besucherrekord in der Bonner Rheinaue. Foto: Ingo Firley

Bonn/Siegburg/Bad Honnef In Bonn, Bad Honnef und Siegburg war am Wochenende viel los: Die Hofgartenkonzerte, das Festival Jeck im Sunnesching sowie die Stadtfeste lockten Zehntausende Besucher an. Alle Fotos der Events finden Sie hier.



So viel los war selten: In Bonn und der Region haben am Wochenende gleich mehrere Events mit Zehntausenden Besuchern stattgefunden. Die drei Hofgartenkonzerte, das Festival Jeck im Sunnesching in der Rheinaue sowie die Stadtfeste in Siegburg und Bad Honnef lockten viele Menschen an.

Wir werfen einen Blick zurück und zeigen die Bildergalerien mit den Fotos der Events von unseren Fotografen.

Die Fantastischen Vier bilden den Auftakt der Hofgartenkonzerte

Den Auftakt der Ereignis-Reihe machten am Freitagabend die Fantastischen Vier im Rahmen der Hofgartenkonzerte. Die vier Rapper begeisterten mit Hip-Hop und einigen Ausflügen in Richtung Pop, Latin und Rockrund rund 14.000 Zuschauer. Mit „Aller Anfang ist Yeah“, eröffneten sie das viertägige Spektakel.

Deichkind sorgt im Hofgarten für gute Stimmung

Vor etwa 5000 Fans trat am Samstag die Band Deichkind bei den Hofgartenkonzerten auf. Trotz geringerer Zuschauerzahl als am Tag zuvor bei „Fanta4“ tat dies der Stimmung keinen Abbruch: Mit Hip-Hop und Electropunk zeigte die Band wieder einmal, dass sie alles andere als Mainstream sind.

Kraftwerk hypnotisiert die Zuschauer im Hofgarten

Die Düsseldorfer Band Kraftwerk schien die Zuschauer nur so anzuziehen: 25.000 Menschen fanden den Weg am Sonntagabend in den Bonner Hofgarten, wo das dritte Konzert der Reihe stattfand. Rund zwei Stunden begeisterte Kraftwerk die Fans mit ihren Keyboard-Podesten, einer 3D-Show und einem hypnotischen Gesamtkunstwerk aus Licht und Ton.

Kunterbunt geht es bei Jeck im Sunnesching zu

Neben den Hofgartenkonzerten sorgte Jeck im Sunnesching für einen neuen Besucherrekord: Die rund 30.000 verkleideten Zuschauer feierten und tanzten bei den Auftritten der großen Bands wie Brings, Kasalla und Miljö sowie vor der „Sunnesching Stage“ zu Newcomern wie Druckluft, Köbesse und Stadtrand.

Bad Honnef feiert 1100-jähriges Stadtjubiläum mit Fest

Auch Bad Honnef hatte mit dem Stadtfest an diesem Wochenende einiges zu bieten: Das 1100-jährige Stadtjubiläum lockte viele Besucher an. Drei Tage lang gab es eine Mischung aus Schlemmerabend, Rosenfest und Mittelaltermarkt. Zu besonderen Ereignissen erklang das minutenlange Läuten der Christusglocke.

Das Siegburger Stadtfest: Angebote für Groß und Klein

Das Stadtfest in Siegburg war trotz zweijähriger Corona-Abstinenz gut besucht. Mit Bierständen, einem Riesenrad und Kinderkarussels sowie einigen Bandauftritten war für jede Altersgruppe etwas dabei. Trotz der steigenden Preise freuten sich die Besucher, mit Freunden und Familie wieder feiern zu können.

Mit den Events am Wochenende ist die Reihe der Großveranstaltungen in Bonn aber noch nicht vorbei: Den Abschluss der Hofgartenkonzerte wird Robbie Williams am Dienstagabend machen. Die Tickets für das Konzert des britischen Sängers sind allerdings bereits ausverkauft.

