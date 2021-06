Vor dem Bonner Landgericht : Hohe Haftstrafe für Wohnungseinbrecher

Bonn Der 21-jährige Asylbewerber aus Marokko wollte mit Einnehmen aus der Tat offenbar seine Drogensucht finanzieren. Das Gericht verurteilt ihn zu drei Jahren und drei Monaten Haft.

„Das war ein Schrei, bei dem man sofort weiß, was passiert ist!“: Worte, mit denen ein 51-jähriger Familienvater als Zeuge vor Gericht den Schock beschrieb, mit dem er angesichts eines Einbrechers in seinem frisch bezogenen Haus in der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember vergangenen Jahres aus dem Schlaf geschreckt wurde. Nun ist der Einbrecher vor dem Bonner Landgericht wegen Wohnungseinbruchdiebstahls in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Ausgestoßen hatte den Schrei die Ehefrau des 51-Jährigen, die den Einbrecher auf frischer Tat ertappt hatte.