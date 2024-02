Hoher Krankenstand in Bonn Viele Schniefnasen nach den jecken Tagen

Husten, Schnupfen, Halsschmerzen. Nach Karneval sind viele Bonner krank. Das kann auch die Bonner Hausärztin Christiane Hesse bestätigen. In den Gemeinschaftspraxen mit Standorten in Buschdorf und Castell behandelt die Medizinerin aktuell viele Patienten mit viralen Infekten. Die Krankheitswelle steigt Hesse zufolge nicht erst seit Karneval, sondern schon seit Weihnachten. Nach Karneval seien die steigenden Zahlen erwartbar deutlich höher als in vergangenen Jahren, so ihr Eindruck.