Brand an der Maximilianstraße : Hoher Schaden nach mutmaßlicher Brandstiftung vor Bonner Geschäften

Foto: Niklas Schröder

Bonn In der Nacht zu Freitag hat ein in Brand geratener Papiercontainer für erhebliche Schäden vor Geschäften an der Maximilianstraße in der Bonner City gesorgt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.



Gegen 1.45 Uhr am frühen Freitagmorgen hatten Zeugen die Feuerwehr alarmiert. Laut Angaben der Bonner Polizei stand zu dieser Zeit im Eingangsbereich der Geschäfte an der Maximilianstraße ein Papiercontainer und daneben stehende Kartons in Flammen. Das Feuer drohte auf das Gebäude überzugreifen, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen gegenüber dem GA äußerte.

Über die Ursachen, die zu dem Brand geführt hatten, konnte die Polizei jedoch noch keine Angaben machen. Es werde nun untersucht, ob es sich hier möglicherweise um Brandstiftung handele, so die Polizei weiter.

Der Brand eines Papiercontainers vor den Geschäften an der Maximilianstraße hat für einen erheblichen Schaden gesorgt.

