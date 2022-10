Vorfall in Bonner Hostel : 19-Jähriger verfolgt Mann nach Diebstahl seiner Geldbörse

Bonn In der Nacht zu Sonntag soll ein bislang unbekannter Mann die Geldbörse eines 19-Jährigen in einem Bonner Hostel gestohlen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bisher noch unbekannter Mann soll in der Nacht zu Sonntag gegen 5 Uhr die Geldbörse eines 19-Jährigen gestohlen haben. Dies teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Unbekannte habe sich dem 19-Jährigen im Eingangsbereich eines Hostels in der Kölnstraße von hinten genähert. Als dieser bemerkte, dass ihm die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen wurde, verfolgte er den fliehenden Täter sofort. Nach einem Gerangel konnte sich der Täter schließlich von seinem Verfolger losreißen und in Richtung Stiftsgasse fliehen.