Abriss dauert länger als geplant Hotel Bristol verliert seinen markanten Schriftzug

Es fehlt etwas, hoch oben an der siebenstöckigen Fassade des ehemaligen Bristol Hotels an der Poppelsdorfer Allee. Die sieben schwarzen Letter, die dem Bonner Hotel auch nach außen hin seinen Namen gaben, wurden am Donnerstag abgenommen. Fortan namenlos wartet das leer stehende Gebäude nun die letzten Wochen auf den Beginn der letzten Abrissphase, mit der Anfang des kommenden Jahres begonnen werden soll.