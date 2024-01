Bau des Bonner Bürgervereins Der Vorgänger des Bristols war imposant und reich an Kultur

Bonn · Nach und nach weicht das Hotel Bristol an der Poppelsdorfer Allee zugunsten von Eigentumswohnungen. Die Geschichte wiederholt sich: Für das Bristol verschwand in den 1960er Jahren ein imposantes Gebäude, in der einst Bonns Kultur tobte.

Der Vorgänger des Hotel Bristol war ein imposanter Monumentalbau des Bürgervereins. Foto: Sammlung Hans-Werner Greuel

Von Sofia Grillo

Fünf Zentner Dynamit sprengten einst die Fläche an der Prinz-Albert-Straße in Bonn frei, auf der das Hotel Bristol nun zugunsten von Eigentumswohnungen abgerissen wird. Das Dynamit machte ein imposantes Gebäude dem Erdboden gleich, das einst Bonns Kultur beherbergte: Der Bürgerverein war Spielstätte des Stadttheaters, beherbergte ein Restaurant mit Gartencafé, ein Tonnengewölbe, in dem 100.000 Weinflaschen lagerten, und drei Kegelbahnen. Später eroberte die Beatszene das Gebäude, bis es schließlich 1969 gesprengt wurde.