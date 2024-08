Neues Wohnbauprojekt Das wird aus dem alten Hotel Krug in Poppelsdorf

Die Investoren warten noch auf die Baugenehmigung, aber wenn die da ist, soll es sofort losgehen: Dann wird das ehemalige Hotel Krug am Wielsgäßchen in Poppelsdorf abgerissen und auf dem Gelände entstehen zwei moderne Neubauten mit hochpreisigen Eigentumswohnungen. „Quartier Centrale“ heißt das Projekt. Damit wollen die Investoren die zentrale Lage in Poppelsdorf betonen, rund hundert Meter von der Einkaufs- und Gastromeile der Clemens-August-Straße entfernt.