Polizei-Hubschrauber im Einsatz : Mann verschafft sich Zugang zu Villa Hammerschmidt

Bonn Über Beuel, Kessenich und Gronau war am Montagabend ein Hubschrauber zu sehen und zu hören. Grund dafür war ein Einsatz der Bundespolizei an der Bonner Villa Hammerschmidt.

Mit einem Hubschrauber hat die Bundespolizei in Bonn am späten Montagabend das Areal rund um die Villa Hammerschmidt abgesucht. Ein 47 Jahre alter Mann hatte sich am Montag gegen 19.30 Uhr Zutritt zu dem zweiten Amtssitz des Bundespräsidenten am Rheinufer verschafft, wie eine Sprecherin der Bundespolizei in Köln am Dienstag sagte.