Meldung einer Anruferin Polizei suchte mit Hubschrauber nach Verletztem in Poppelsdorf

Die Bonner Polizei hat in der Nacht zum Freitag in Poppelsdorf nach einem verletzten Menschen gesucht. Eine Anruferin habe der Feuerwehr gegen halb zwei einen durch einen Messerstich verletzten Mann auf dem dortigen Campus gemeldet, sagte Michael Beyer, Sprecher der Bonner Polizei, am Vormittag.