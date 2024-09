Einsatz für Patient Darum kreiste ein Hubschrauber am Samstagabend über Kessenich

Ab etwa 22.15 Uhr kreiste am Samstagabend über Kessenich und Dottendorf ein Hubschrauber auf der Suche nach einer Person. Wie die Polizei am Sonntagmorgen bestätigt, wurde ein Patient der Uniklinik gesucht und gefunden. Die Person sei verletzt gewesen. Die Behandlung in der Uniklinik wird nun fortgesetzt.