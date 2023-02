Blinder Passagier in Bonn : Hund fährt ohne Besitzer in Linie 609 mit

Bonn Für erstaunte Gesichter sorgte ein blinder Passagier am Donnerstag in Linie 609: Ein Hund war eigenständig eingestiegen und ist ein paar Stationen mitgefahren.

Ein Hund ist am Donnerstag als blinder Passagier in der Buslinie 609 mitgefahren. Wie die Stadtwerke Bonn (SWB) mitteilten, war er eigenständig an der Haltstelle „Karlstraße“ Richtung Gielgen zugestiegen. Seine Fahrt endete an der Thomas-Mann-Straße, nachdem der Busfahrer ihn bei der SWB-Leitstelle gemeldet hatte.