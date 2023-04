Blitzermarathon in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis Geblitzter Hund erspart Autofahrer die Strafe

Zu den „Negativhighlights der Woche“ gehörte laut Polizeisprecher Simon Rott ein Fahrer, der auf der Remagener Straße in Fahrtrichtung Remagen bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde mit Tempo 143 vor Abzug der Toleranz unterwegs war. Der Verkehrssünder wurde von der Polizei angehalten. Auch in Fahrtrichtung Bonn wurde ein Fahrer in Höhe des Dorfplatzes in Mehlem mit 123 Stundenkilometern bei erlaubten 70 geblitzt. Außerdem wurde ein Fahrer auf der Adenauerallee in Höhe des Beethoven-Gymnasiums mit einer Geschwindigkeit von 79 Kilometern pro Stunde in der 30er-Zone erwischt.