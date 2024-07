Mensch und Tier So klappt das Miteinander auf den Hundefreilaufflächen in Bonn

Viele Bonner Hundebesitzer lassen ihre Haustiere auf den Freilaufflächen in Bonn auslaufen. Die Fläche im Kessenicher Reuterpark ist nicht nur die zentralste, sondern auch die kleinste in Bonn. Sie ist durch einen Zaun sichtbar abgegrenzt und bietet damit eine Trennung zum naheliegenden Kinderspielplatz und zum Haus der Jugend. Wir haben nachgefragt, was Hundebesitzer von dem Angebot halten und wie das soziale Miteinander klappt.