Ausstellung im Landgericht Bonn Hundert Jahre Frauen in juristischen Berufen

Das an jenem Sommertag vom Reichstag in Berlin beschlossene „Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen in der Rechtspflege“ legte den Grundstein zur Durchsetzung der Gleichberechtigung an den deutschen Gerichten: Während in den meisten europäischen Nachbarländern bereits Frauen als Anwältinnen arbeiten konnten, war dies in Deutschland nicht möglich.