Protestzug zog durch die Innenstadt: Hunderte Menschen protestieren in Bonn gegen iranisches Regime

Zusammen laut! Unter diesem Motto haben sich am Samstag mehrere hundert Protestler für die Menschen im Iran solidarisiert. Sie forderten zudem die Freilassung des im Iran inhaftierten deutschen Staatsbürgers Jamshid Sharmahd, der in dem Land zum Tode verurteilt wurde. Der Protestzug, der gegen 15.15 Uhr am Hofgarten gestartet war, zog anschließend durch die Bonner Innenstadt und endete wiederum mit einer Abschlusskundgebung am Hofgarten.