Wegen Bauarbeiten am Schienennetz : Kein ICE-Sprinter von Bonn nach Berlin bis zum Sommer

Winterfahrplan der Deutschen Bahn : Viele ICE-Halte entfallen bald am Bahnhof Siegburg/Bonn Der Winterfahrplan der Bahn sorgt für Aufregung in der Region: Die Bahn hat Verbindungen teilweise eingestellt oder lässt die Züge in Siegburg nicht mehr halten. Die Politik äußert Unverständnis, die Bahn schweigt.