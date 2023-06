Verbindungen ab Bonn Was hinter den ICE-Tickets für 9,90 Euro steckt

Mit einer Super-Sparpreis-Aktion bietet die Deutsche Bahn in diesem Sommer vergünstigte ICE-Tickets an. „So günstig wie noch nie“, bewirbt die Bahn die Aktion. In vergangenen Sommern gab es beispielsweise Angebote bis 12,90 Euro. Jetzt sind die Tickets noch günstiger. Was steckt hinter dem aktuellen Angebot und lohnt es sich für Reisende ab Bonn? Fragen und Antworten.