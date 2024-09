Erstsemester-Start an der Uni Bonn „Ich habe mich schon etwas in diese Stadt verliebt“

Am 1. Oktober startet an der Uni Bonn offiziell das Wintersemester. Für mehrere Tausend Erstis beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Rund 1800 von ihnen folgten am Montag der Einladung der Uni, sich vorab über das studentische Leben auf und rund um den Campus zu informieren. Prorektor Klaus Sandmann und die Asta-Vorsitzende Janna Reif begrüßten die Studienstarter in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula. Wer keinen Platz mehr bekommen hatte, konnte die Infoveranstaltung auf einer Leinwand im Innenhof oder im Livestream von zu Hause aus verfolgen.