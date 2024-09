Fridays for Future demonstriert in Bonn „Ich wünsche mir, dass die Umweltspur auf dem Wandersleb-Ring bleibt“

Bonn · 1000 Demonstrierende sind bei einer Klimademo am Freitagmittag durch die Bonner Innenstadt gezogen. Viele Teilnehmende sind unzufrieden mit der Politik der Bundesregierung. Was sie fordern und was in ihren Augen in Bonn bereits gut läuft.

20.09.2024 , 16:30 Uhr

Vielen Demontrierende haben für die Klimademo Protestplakte gebastelt. Foto: Meike Böschemeyer