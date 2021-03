Wirtschaft in Bonn/Rhein-Sieg : IHK fordert Strategiewechsel im Kampf gegen Corona

Bonn Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg kritisiert die Corona-Entscheidungen der Bundesregierung und fordert Strategiewechsel und Öffnungsperspektiven für Handel und Wirtschaft.

„Die Entscheidungen der Bundeskanzlerin und der Länderchefs sind nicht geeignet, das Vertrauen der Wirtschaft in eine besonnene Pandemie-Politik auf- oder auszubauen. Dem Land zwei zusätzliche Ruhetage zu verordnen, geht jetzt zu weit. Viele Unternehmen sind so gut organisiert, dass Corona-Infektionen dort keine Chance haben“, kritisiert IHK-Präsident Stefan Hagen. Es sei zudem unverständlich, dass diese Unternehmen nun Ruhetage einhalten müssen. „Das alles kostet die ohnehin gebeutelten Unternehmen doch noch einmal zusätzliches Geld, das sie nicht mehr haben.“ Viele Unternehmen stünden vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die Industrie- und Handelskammer spricht sich in ihrer Presseerklärung deshalb für einen Strategiewechsel bezüglich der Corona-Regeln für die Wirtschaft aus. „Statt eines fortgesetzten Lockdowns und möglicher Notbremsen brauchen Wirtschaft und Unternehmen endlich Öffnungsperspektiven, die belastbar und planbar sind sowie endlich einen Weg aus der Wirtschaftskrise weisen“, so Hagen. Natürlich registriere man die steigenden Inzidenzwerte und verstehe auch die Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung des Virus. „Wir müssen aber zugleich die Schäden im Blick haben, die durch den fortwährenden Lockdown entstehen. Der Fokus auf die Inzidenzwerte allein reicht nicht aus.“