Bilanzpressekonferenz IHK kritisiert Bonner Verkehrspolitik und will Parkplätze bereitstellen

Dass die Wirtschaft mit der Bonner Verkehrspolitik nicht zufrieden ist, macht sie seit vorigem Jahr mit ihrer Kampagne „Vorfahrt Vernunft“ deutlich. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg, Stefan Hagen, und IHK-Hauptgeschäftsführer Hubertus Hille wollen aber nicht nur kritisieren, wie sie bei einer Bilanzpressekonferenz zur Kommunalpolitik in Bonn und im Rhein-Sieg am Freitag betonten. Sie wollen konstruktiv an Lösungen mitarbeiten. So hat die IHK mit Blick auf den wachsenden Parkdruck insbesondere in der Südstadt der Stadt Bonn einen Vorschlag gemacht: Der Verband stellt seine Mitarbeiterparkplätze vor und hinter dem Kammergebäude am Bonner Talweg nach Büroschluss und am Wochenende rund um die Uhr als Quartiersparkplätze für Anwohner bereit.