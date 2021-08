IHK-Präsident kritisiert Bonner Umweltspuren : „Das werden die Verbraucher zu spüren bekommen“

Bonn Die Bonner Ratskoalition will auf einer stark befahrenen Ausfallstraße Umweltspuren nur für Busse und Fahrräder einrichten. Stefan Hagen von der Industrie- und Handelskammer warnt vor den Folgen für die regionale Wirtschaft.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg reagiert besorgt auf die geplanten Umweltspuren auf der B 56 in Endenich. Der Verkehrsversuch am Hermann-Wandersleb-Ring sei „aktuell unangebracht und kontraproduktiv für Verkehrsfluss, Umwelt- und Lärmbelastungen“, erklärte IHK-Präsident Stefan Hagen am Mittwoch. „Gerade jetzt ist die Verkehrslage in Bonn und Umgebung infolge der Flutkatastrophe noch angespannter als sonst.“ Daran werde sich nach Einschätzung der regionalen Wirtschaft vorerst wenig ändern. Für die betriebliche Mobilität und die Pendler befürchte die IHK schwere Einschränkungen. „Betriebe und Verbraucher werden die Folgen zu spüren bekommen“, warnte Hagen.