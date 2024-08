Unfall auf der Kölnstraße Polizei ermittelt wegen Verdachts auf illegales Autorennen in Bonn

Ein Unfall nach einem möglichen illegalen Rennen in Bonn beschäftigt die Polizei. Am Mittwochabend fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Auto auf der Kölnstraße in Richtung Bonner Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 19.15 Uhr auf Höhe der Thuarstraße zu einem Unfall mit einem anderen Pkw, der von einem 53-Jährigen gefahren wurde.