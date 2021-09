Generalkonsulat in Schweinheim : Auch in Bonn konnten russische Staatsbürger wählen

Ein Mitarbeiter des General-Konsulats bei der Stimmabgabe. Foto: Martin Wein

Bonn Im Generalkonsulat in Bad Godesberg konnten am Sonntag russische Bürger aus NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ihre Stimmen zur Wahl der Staatsduma abgeben. 3921 leben in Bonn.