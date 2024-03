Einrichtung der Caritas Esperanza Kinderladen in Bonn gehen die Waren aus

Und das soziale Klima werde rauer. Das merkt Absalon vor allem in der Schwangerschaftsberatung, die der Caritasverband anbietet. „Familien kommen finanziell nicht mehr über die Runden“, sagt die Einrichtungsleiterin. Die Preise machen den jungen Familien zu schaffen. „Der Laden ist unsere praktische Ergänzung zu der Beratung“, sagt Absalon. Es würde ein großer Teil des Angebots fehlen, wenn sich die Regale in dem Kinderladen in Zukunft nicht mehr füllen könnten.