Kompaktseminar in der Bonner Abendrealschule : Im Fach Mathe rauchen die Köpfe

Bonn Zwei Wochen müssen Studierende täglich an der Abendschule quadratische Funktionen, Reihen und Schätzaufgaben büffeln. Den Stoff brauchen sie zur Vorbereitung auf ihre Abschlussprüfung. Um die Kosten für den Unterricht müssen sich die meist finanziell schlecht situierten Teilnehmer nicht machen. Hier springt die Ließem-Stiftung ein.

In der Abendrealschule rauchen derzeit im Matheunterricht die Köpfe. Sieben Studierende bereiten sich in einem von der Ließem-Stiftung geförderten Kompaktseminar auf die Zentralen Prüfungen (ZP) vor. Auf dem Plan stehen quadratische Funktionen, das Rechnen mit Reihen und Folgen, Excel-Tabellen und Schätzaufgaben.

Mathelehrerin Claudia Kirmis unterrichtet die Studierenden in dem zweiwöchigen Seminar täglich. „Mathe ist generell das Fach, dass den Studierenden in den Abschlussprüfungen am meisten Probleme bereitet“, beobachtet die Lehrerin. Durch den Distanzunterricht habe sich die Problematik nochmal verschärft. „Da kein wirklicher Onlineunterricht möglich war, sind in den letzten Monaten große Wissenslücken entstanden, auch weil es schwierig ist, sich den Stoff selbst beizubringen“, sagt Kirmis. Umso wichtiger sei es nun mit dem Seminar „in einer kompakten Art und Weise“ die Lücken zu schließen und bestimmte Themen zu vertiefen. „Ziel vom Seminar ist das Nach- und Aufarbeiten von Lernrückständen aus dem 3. Semester, die ursächlich auf den geringen Anteil an Präsenzunterricht während des Lockdowns zurückzuführen sind“, sagt Schulleiterin Julia Nonhoff.