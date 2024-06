Neue Fotos vom Baufortschritt in Bonn Im Saal der Beethovenhalle brennt schon das Licht

Die guten Nachrichten aus der Beethovenhalle kommen jetzt in erhöhter Frequenz: Am Dienstag haben die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) und die Sparkasse KölnBonn vor der Beethovenhalle einen symbolischen Scheck an Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) übergeben. Für die Wiederherstellung der denkmalgeschützten Außenanlagen stellt die Sparkasse über die Stiftung 250.000 Euro zur Verfügung (siehe „Projekt-Spende“).