Als Ergänzung zum Nahverkehr Im Sommer 2025 soll ein regionales Radleihsystem starten

Der Bonner Rat entschied sich für eine Variante mit mindestens 1300 Rädern. Angedacht ist ein kombiniertes System aus Stationen, an denen die Räder fest abgestellt werden können, und einem sogenannten Free-Floating-System. Das freie Abstellen der Zweiräder soll in Zentrumsnähe wie der Innenstadt, der Nordstadt, der Südstadt, Beuel und Poppelsdorf möglich bleiben. In weiter entfernt liegenden Ortschaften sollen es feste Stationen richten.