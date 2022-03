Demos und Gegendemos : Immer noch finden in Bonn jeden Montag Corona-Spaziergänge statt

Bonn Spaziergänger und Gegendemonstranten beharken sich jeden Montag geradezu lustvoll am Friedensplatz. Wie lange die Protestzüge angesichts der bevorstehenden Abstimmung über die Impfpflicht weitergehen, ist ungewiss.

An diesem Montag war es wieder so weit. Noch bevor sich die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes, leicht verspätet nach 18 Uhr, zu ihrem Spaziergang auf den Weg durch die Innenstadt machen, ergreift eine ältere Dame das Wort, die dem Protestzug nicht angehört: „Jede Woche dasselbe Theater.“ Geimpft sei sie und auch für eine Impfpflicht, damit die Pandemie ein Ende finde. Ob sie wisse, welche Einschränkungen damit für die Freiheit eines jeden verbunden und dass es zweifelhaft sei, dass eine Impfpflicht das Ende von Corona einleite, fragt der Demonstrationsanmelder. Eine Mischung aus Nicken und Kopfschütteln ihrerseits, und dann geht es los mit dem Spaziergang zum Hofgarten.

Die Dame meinte mit ihrer Bemerkung offenkundig die Spaziergänger. Ebenso gut passt das Bild des Theaters allerdings auf das Schauspiel, das sich allwöchentlich am Friedensplatz wiederholt. Dort nämlich stehen Mitglieder unterschiedlicher linker Gruppen wie der Antifa, um auf ein paar Meter Abstand, dazwischen stehen Polizeibeamte, gegen die vorbeischreitenden Impfskeptiker zu protestieren. Man sieht sich dort als eine „solidarische Pandemiebewegung“. Auf den Schildern ist zu lesen: „Wer mit Nazis marschiert, hat nichts kapiert.“

Staatsschutz sieht bürgerlichen Protest

Als im Dezember die Montagsspaziergänge mit fast tausend Teilnehmern ihren Anfang nahmen, setzten sich einige Dutzend Vertreter völkischer Gruppen wie der Identitären Bewegung und dem III. Weg an die Spitze des Protestzugs. Schnell allerdings war deren aggressive Rhetorik nicht mehr öffentlich zu vernehmen, was nicht zwingend heißen muss, dass sie nicht mehr als Demonstranten mitgehen. Ein Polizeisprecher teilte auf Nachfrage mit, dass nach Eindruck des Staatsschutzes die Montagsspaziergänger „aus der bürgerlichen Mitte“ kämen. Wie viele Polizisten den Einsatz wöchentlich begleiten und wie hoch die Kosten sind, sagte die Behörde nie. Im Vergleich zu den Anfangsdemos reichten mittlerweile die Hälfte der Einsatzkräfte.

Am Friedensplatz beharken sich Protestler und Gegenprotestler seit Monaten geradezu lustvoll. Die Linken brüllen „Alerta, Alerta, Antifascista“ (Alarm, Alarm, Antifaschisten), während aus einer mitgebrachten Musikbox das Lied „Querdenker klatschen“ von der Berliner Rap-Band Kafvka läuft. Die Spaziergänger reagieren mittlerweile derart auf das Dröhnen, dass ein Demonstrant mit einem Lautsprecher auf dem Rücken, der halb so groß ist wie er selbst, in gefühlt gleicher Lautstärke beispielsweise das alte italienische Partisanenstück „Bella Ciao“ anspielt, eine Hymne des antifaschistischen Widerstands. In diesem Klima versteht man weder sein eigenes Wort noch das des anderen. Vermutlich lassen Teilnehmer auf beiden Seiten aus diesem Grund hin und wieder die Mittelfinger sprechen.

Zwischenkundgebungen auf dem Münsterplatz

Mittlerweile sind die Montagsspaziergänger dazu übergegangen, auf dem Münsterplatz eine Zwischenkundgebung abzuhalten. Wie lange das angesichts der bevorstehenden Abstimmung im Bundestag zur allgemeinen Impfpflicht noch so gehen wird, ist ungewiss. Bei der Gelegenheit unterstreichen sie auch an diesem Montag, „dass wir der Querschnitt der Bevölkerung sind“. Sie artikulieren, dass sie sich aufgrund der anstehenden Abstimmung über eine allgemeine Impfpflicht Sorgen und Gedanken über ihre individuelle Freiheit machten. Sie sprechen von psychischen und ökonomischen Folgen der Pandemie, die vernachlässigt würden, und weisen einen Mangel an Solidarität für andere weit von sich. Mit vollem Namen will sich gegenüber der Presse kein Befragter äußern. Das gilt auch für die Gegendemonstranten. Von Ächtungen, Ausgrenzungen bis hin zu Morddrohungen ist die Rede.

Am zurückliegenden Montag treffen nun zum zweiten Mal rund 300 Spaziergänger und etwa zwei Dutzend Gegendemonstranten am Hofgarten zur jeweiligen Abschlusskundgebung aufeinander. Diesmal feiert eine große Gruppe äußerst fröhlicher Studentinnen und Studenten ein paar Meter entfernt mit Flaschenbier den schönen Frühlingstag, was das Verstehen der Demonstranten noch schwerer macht als sonst.

In der Vorwoche hatte eine junge Frau, die sich als „Lucia, die Lichtbringende“ vorstellte, was scherzhaft gemeint war, weil sie eine Lichterkette um den Hals trug, turnusmäßig das Gesprächsangebot der Spaziergänger an die Gegenprotestler wiederholt. Man sei für einen Austausch jederzeit offen. Allerdings schob sie in Anlehnung an einen Spruch des Satirikers Jan Böhmermann hinterher: „Die Ratten stehen da drüben.“

Von der anderen Seite wiederum sprach jemand, der sich als Elmar von der Umweltbewegung Extinction Rebellion vorstellte. Lang und breit redete er über den Anthroposophen Rudolf Steiner, dessen Lehre manche Impfgegner zum Vorbild nehmen. Ein Antisemit und selbernannter Hellseher sei er gewesen, „ein Wirrkopf und Spinner“. Eine kleine Umfrage unter sieben Spaziergängern ergibt: Nur einer weiß mit dem Namen Steiner, der vor beinahe 100 Jahren gestorben ist, überhaupt etwas anzufangen.

