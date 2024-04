Vandalismus auf Sportplätzen Immer wieder Brandlöcher im Kunstrasen und zerschnittene Netze

Verkohlte Bänke, Löcher im Kunstrasen, zerschnitte Netze in den Fußballtoren: Immer wieder kommt es zu Brandstiftung und Vandalismus auf dem Sportplatz Hohe Straße in Tannenbusch. Abbderrahman Harrmach, erster Vorsitzende des Sportvereins MSV Bonn, berichtet von Schäden, die die Vereinsarbeit stark beeinträchtigen. Auch der Sportausschuss sah in seiner Sitzung im Februar keine andere Lösung, als betroffene Sportplätze künftig so einzuzäunen, dass die Vereine den Zutritt regeln können. Ein erster Entwurf für die Sportanlage in Tannenbusch liegt jetzt vor.