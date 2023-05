Richtfest beim „Constance“-Bauprojekt 300 Neubau-Wohnungen im Herzen der Südstadt

Die gute Lage wurde hinreichend beschworen an diesem Nachmittag. Einen Steinwurf entfernt vom Poppelsdorfer Schloss und einen weiteren Steinwurf entfernt – allerdings in anderer Richtung – vom Hauptbahnhof entstehen seit dem Frühjahr 2020 im Herzen der Südstadt rund 300 Wohnungen, die das Unternehmen Swiss Life Asset Managers an der Poppelsdorfer Allee baut. Auf den Namen „Constance“ haben sie das Projekt getauft.