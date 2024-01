Immobilien in Bonn So geht es mit dem Ex-Postareal in der Nordstadt weiter

Im ehemaligen Post-Areal am Kaiser-Karl-Ring sollen bekanntlich eine ganze Reihe von Wohnungen entstehen. Der Planungsausschuss hat am Mittwochabend die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für die notwendige Aufstellung eines Bebauungsplans mit den Stimmen der Koalition beschlossen. Der Stadtrat hat darüber abschließend in seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag zu entscheiden.