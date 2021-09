Bonner Immobilienmesse : Im Bonner Umland steigen die Immobilienpreise

Bonn Nach einem Jahr Corona-Pause zieht es viele Besucher zur 9. Bonner Immobilienmesse. Für manche Gäste gerät die Ausschau nach einem Eigenheim zur Suche nach dem karierten Maiglöckchen.

Dass der Bonner Immobilienmarkt Käufern in der Tat nur noch wenig an Objekten bieten kann, bestätigt Michael Carl, Regionaldirektor Immobilienmanagement bei der Volksbank Köln/Bonn. Zudem meinte er: Wegen der Corona-Krise und dem Homeoffice-Effekt würden die Preise „kurz- und mittelfristig“ weiter steigen. Auch im Bonner Umland, etwa in Kommunen wie Eitorf . Daher riet Carl: „Man sollte als Käufer nicht zu einhundert Prozent auf sein Ideal pochen.“ Recht bekam er von Dirk Küppers, Geschäftsführer des in Hilden und Monheim ansässigen Maklerunternehmens top-conception. Er hat im Juni in Bonn ein Büro eröffnet und zeigte zum ersten Mal auf der Bonner Immobilienmesse Flagge. „Am Anfang sucht man immer das karierte Maiglöckchen. Käufer sollten kompromissbereiter sein“, befand Carl. Zudem müsse die Finanzierung stehen.

Immobilien in Bonn: „Bonn hat kaum noch Neubaugebiete“

An eine Besserung der Situation auf dem hiesigen Markt glaubt Anke Lutz, Teamleiterin der Bonner Immobilienabteilung bei der Sparkasse Köln/Bonn, ebenfalls nicht: „Bonn hat kaum noch Neubaugebiete und auch im Rhein-Sieg-Kreis werden die Angebote knapp.“ Sie riet Käufern trotzdem: „Bleiben Sie am Ball!“

Dass sich dennoch hier und da Optionen auftun, zeigte sich am Stand des Maklerbüros von Roland Kampmeyer: Er vermittelt im Auftrag der Bayrischen Versorgungskasse 158 bezugsfertige Mietwohnungen des neuen Stadtquartiers west.side one in Endenich. Die Mietpreise beginnen bei rund 600 Euro, plus Nebenkosten, erklärt er. Rund 6500 Euro den Quadratmeter muss man allerdings für eine seiner acht neuen, urbanen Eigentumswohnungen an der Kölnstraße hinlegen. „Hier gab es bei der Messe vor allem viel Nachfrage von Kapitalanlegern“, bestätigte eine Mitarbeiterin von Kampmeyer. Manko: Die Interessenten hätten sofort ihr Geld ausgeben wollen, die Wohnungen kämen aber erst noch in den Verkauf. Ein 57-jähriger Kapitalanleger aus Bonn, der vor Ort nach einem Objekt Ausschau hielt, winkte allerdings ab: „Der Markt ist völlig überhitzt.“