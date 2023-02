Veranstaltung in München : Immobilienmesse Expo Real wird teurer für Bonn

Veranstaltung in München

Die Stadt Bonn soll sich auch nach dem Ausstieg des Rhein-Sieg-Kreises mit einem eigenen Stand auf der Immobilienmesse Expo Real in München präsentieren. Trotz deutlich höherer Kosten stimmte der Finanzausschuss des Rates diesem Vorschlag der Stadtverwaltung in dieser Woche zu. Ein Nein kam von FDP, Linkspartei und Bürger Bund Bonn (BBB).

Wie bisher kooperiert die Stadt mit der Kölner Wirtschaftsförderung und dem Verein Region Köln/Bonn und beteiligt sich am europaweiten Vergabeverfahren für den Messebau. Alle Partner haben dabei einen eigenen Standbereich. Weil der Rhein-Sieg-Kreis sich nicht mehr beteiligt, steigen die Kosten für Bonn laut Verwaltung in diesem Jahr von zuletzt rund 57 000 auf etwa 77 000 Euro. Ein weiterer Anstieg ist absehbar, weil Standgebühren ebenso wie die Messebaupreise steigen. Der „jährliche Mehrbedarf“, so die Beschlussvorlage, werde zwischen 21 337 und 70 430 Euro liegen. Das wären schlimmstenfalls fast 150 000 Euro pro Messeteilnahme.