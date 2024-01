Immowelt-Analyse Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in Bonn?

Auch in Bonn haben die Preise wieder leicht zugelegt. Am 1. Januar dieses Jahres kostete ein Quadratmeter durchschnittlich 3719 Euro, am 1. Oktober waren es noch 3714 Euro – ein minimaler Anstieg von 0,1 Prozent. Zwar sank der Quadratmeterpreis verglichen mit dem Vorjahresquartal um 8,7 Prozent. Doch der Trend geht nun wieder langsam nach oben, wie auch die Preissprünge in 29 weiteren Städten zeigen. Am meisten haben die Preise mit 4,2 Prozent in Moers angezogen. Auch in Köln stiegen die Kaufpreise: Um 0,5 Prozent auf 4652 Euro pro Quadratmeter im vierten Quartal 2023.