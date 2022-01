Impfaktion in Ditib-Moschee : Bonner Muslime wünschen sich bessere Impfkampagne

Der 19-jährige Sefa-Taha Ocak ließ sich in der Ditib-Moschee Caroline Friedrich-Vogel boostern. Foto: Jakub Drogowski

Bonn Die DiTiB-Moschee am Hochstadenring hat am Sonntag wieder geimpft. Trotz des bereits bestehenden Zuspruchs wünschen sich die Veranstalter in Sachen Öffentlichkeitsarbeit mehr Unterstützung von der Stadt.