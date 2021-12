Termine und Aktionen : Hier können sich Bonner bis Ende des Jahres impfen lassen

Die Stadt Bonn bietet zahlreiche Impftermine an. Foto: dpa/Marijan Murat

Bonn Neben den festen Terminen in den verschiedenen Impfstellen werden in Bonn wieder offene Impfaktionen vor Ort in verschiedenen Stadtteilen organisiert - eine Übersicht.



Bis Ende des Jahres bietet die Stadt Bonn Impfaktionen in der ganzen Stadt an. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr wird es Angebote geben. Außerdem beginnen ab 17. Dezember die Impfungen der Kinder zwischen fünf und elf Jahren in der Stadthalle Bad Godesberg.

Die Stadt weist darauf hin, dass bei allen Impfterminen in der Stadthalle Bad Godesberg eine Impfstraße ab dem 20. Dezember ausschließlich für die Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren vorbehalten ist - bis 16 Uhr jeweils mit Termin, von 16 bis 18 Uhr jeweils ohne Termin. Bei den reinen Kinderimpftagen sind alle Impfstraßen für Fünf- bis Elfjährige. Termine sind ab Dienstag, 15. Dezember, online unter www.ciz-bonn.de buchbar.

An folgenden Terminen finden in Bonn Impfaktionen statt:

Montag, 13. Dezember

Stadthaus, Berliner Platz 2, 8 bis 18 Uhr

Stadtteilverein Dransdorf, Lenaustraße 14, 10 bis 18 Uhr

Dienstag, 14. Dezember

Stadthaus, Berliner Platz 2, Passage, 8 bis 20 Uhr

Mittwoch, 15. Dezember

Stadthaus, Berliner Platz 2, Passage, 8 bis 18 Uhr

Stadthalle Bad Godesberg, Koblenzer Straße 80, 12 bis 18 Uhr

Rathaus Duisdorf, Villemombler Straße 1, 12 bis 18 Uhr

Donnerstag, 16. Dezember

Stadthalle Bad Godesberg, Koblenzer Straße 80, 12 bis 18 Uhr

Nachbarschaftszentrum Brüser Berg, Fahrenheitstraße 1, 13 bis 18 Uhr

Stadthaus, Berliner Platz 2, 8 bis 20 Uhr

Freitag, 17. Dezember

Stadthalle Bad Godesberg, Koblenzer Straße 80, reines Kinderimpfen (5-11 Jahre), 12 bis 18 Uhr

Stadthaus, Berliner Platz, Passage, 8 bis 18 Uhr

Samstag, 18. Dezember

Bonn-Information, Windeckstraße 1, 12 bis 16 Uhr

Sonntag, 19. Dezember

Bonn-Information, Windeckstraße 1, 12 bis 16 Uhr

Montag, 20. Dezember

Stadthaus, Berliner Platz 2, Passage, 8 bis 18 Uhr

Nachbarschaftsverein Dransdorf, Lenaustraße 4, 10 bis 18 Uhr

Stadthalle Bad Godesberg, Koblenzer Straße, 12 bis 18 Uhr

Dienstag, 21. Dezember

Stadthalle Bad Godesberg, Koblenzer Straße 80, 12 bis 18 Uhr

Stadthaus, Berliner Platz 2, Passage, 8 bis 20 Uhr

Mittwoch, 22. Dezember

Stadthalle Bad Godesberg, Koblenzer Straße 80, reines Kinderimpfen (5-11 Jahre), 12 bis 18 Uhr

Stadthaus, Berliner Platz 2, 8 bis 18 Uhr

Rathaus Duisdorf, Villemombler Straße 1, 12 bis 18 Uhr

Donnerstag, 23. Dezember

Stadthalle Bad Godesberg, Koblenzer Straße 80, 12 bis 18 Uhr

Stadthaus, Berliner Platz 2, 8 bis 18 Uhr

Montag, 27. Dezember

Stadthaus, Berliner Platz 2, Passage, 10 bis 16 Uhr

Dienstag, 28. Dezember

Stadthalle Bad Godesberg, 12 bis 18 Uhr

Mittwoch, 29. Dezember

Stadthaus, Berliner Platz 2, Passage, 10 bis 16 Uhr

Donnerstag, 30. Dezember

Stadthaus, Berliner Platz 2, Passage, 10 bis 16 Uhr

Weitere Aktionen sind in Planung und können unter www.bonn.de/impfen eingesehen werden.

Im Helios Klinikum, werden ebenfalls Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten. Geimpft wird dienstags und donnerstags zwischen 15 und 19 Uhr. Termine können unter www.heliosimpft.de vereinbart werden.

Die „MEINE.Klinik GmbH“ bietet ausschließlich Auffrischungsimpfungen an. Impfzeiten sind dort montags bis freitags jeweils von 8 bis 13 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr. Impftermine gibt es unter www.doctolib.de/privatklinik/bonn/meine-klinik.

