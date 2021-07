Erstimpfungen im WCCB bis Ende Juli : Zweitimpfungen in Bonn an besonderem Ort geplant

Zweitimpfungen in Bonn an besonderem Ort geplant

Bonn Erstimpfungen sind im Bonner Impfzentrum nur noch bis Ende Juli möglich. Solange können noch Termine gebucht werden. Wer ab August seine Zweitimpfung im Bonner Impfzentrum erhält, darf sich auf ein geschichtsträchtiges Umfeld freuen.

Mit Stand Mittwochmorgen haben in Bonn laut Stadt insgesamt 213.227 Erst- und 156.913 Zweitimpfungen gegen das Corona- virus stattgefunden. In den vergangenen sieben Tagen sind dem Gesundheitsamt 16 laborbestätigte Neuinfektionen gemeldet worden. Damit liegt der Inzidenzwert bei 4,9. 27 Personen sind aktuell infiziert.

Datenpanne beim Mailversand

Beim Mailversand des Bonner Gesundheitsamtes an Reiserückkehrer ist es am 6. Juli laut Stadt zu einer Datenpanne gekommen. In 15 Fällen wurden jeweils alle betroffenen E-Mail-Adressen an den jeweiligen Empfängerkreis offengelegt. Die Datenpanne wird nach Angaben der Verwaltung wie in diesen Fällen üblich an die Landesdatenschutzbeauftragte gemeldet.