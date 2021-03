Über 80-Jährige fast vollständig geimpft : Tausend Impftermine in Bonn sind unbelegt

In der nächsten Woche sind 1000 Impftermine im WCCB nicht belegt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In der nächsten Woche sind noch tausend Impftermine im Bonner Impfzentrum frei. Die Stadt wartet dringend auf eine Entscheidung des Landes, damit es mit den Impfungen schneller vorangeht.

Da die Gruppe der Über-80-Jährigen in Bonn fast vollständig geimpft ist, wartet die Stadt dringend auf Entscheidung des Landes, die Gruppe der 70- bis 80-Jährigen für die Impfung freizugeben. „Aus unserer Sicht ist das dringend erforderlich“, sagt Bonns Feuerwehr-Chef Jochen Stein. In der nächsten Woche seien rund 1000 Impftermine im städtischen Impfzentrum nicht belegt, die Auslastung liege bei gerade einmal 50 Prozent. Stein appelliert deshalb an die noch fehlenden rund 3500 Seniorinnen und Senioren über 80 Jahren, was in etwa 20 Prozent der gesamten Gruppe entspricht, sich impfen zu lassen.

Während alle, die älter als 80 sind, einen Termin bei der Kassenärztlichen Vereinigung über das Internetportal www.116117.de oder die Rufnummer 0800/11611701 vereinbaren müssen, hat die Stadt Bonn für die rund 30 unterschiedlichen impfberechtigten Personengruppen der ersten und zweiten Prioritäte ein eigenes Online-Impfportal geschaltet. Darüber seien im Impfzentrum bereits in einer Woche rund 5000 Erstimpfungen von Ärzten, Erziehern, Lehrern, Hebammen und Polizisten mit Biontech und Moderna gelaufen. „Weitere 6400 Termine bis zum 28. März sind vereinbart, diese Zahl an Impfdosen wurde schon vom Land zugewiesen“, so Stein.

Täglich anfallende Restdosen von Biontech und Moderna werden spontan noch am selben Tag verimpft. Nachdem zunächst der Rettungsdienst an der Reihe war, sind es nun Polizisten, von denen schon zwei Drittel immunisiert sind. Laut Stein sollen danach Mitarbeitende des Impfzentrums im WCCB, zum Beispiel von der Zugangskontrolle, der Registrierung und der Betreuung, die zur dritten Prioritätengruppe gehören, folgen.