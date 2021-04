Impfzentrum stockt auf : Über 60-Jährige können sich ab Sonntag in Bonn impfen lassen

Bonn Menschen ab 60 Jahre können in Bonn ab Ostersamstag Termine bei der Kassenärztlichen Vereinigung ausmachen. Freie Termine gibt es auch noch für Über-50-Jährige mit Vorerkrankungen.

Eine Buchung für Impfwillige ist entweder auf der Internetseite www.116117.de oder unter Ruf 0800/11611701 bei der Kassenärztlichen Vereinigung möglich. Das Land hat, so das Bonner Presseamt, insgesamt 450.000 Impfungen für Nordrhein-Westfalen angekündigt. Die Stadt solle aus diesem Sonderpaket 5910 Impfdosen für die Osterwoche erhalten und weitere 780 Dosen für die Woche ab Montag, 11. April. Frenser sagte, es sei nicht absehbar, wie viele Buchungen nun folgten. Insgesamt sei in Bonn bisher eine hohe Impfbereitschaft zu beobachten.

Allerdings hat der Astrazeneca-Impfstoff in Deutschland zu einem vorübergehenden und einem bestehenden Impfstopp bei Jüngeren geführt. Da einige Todesfälle bekannt wurden, die im Zusammenhang der Astrazeneca-Impfungen standen, haben die Gesundheitsminister am 31. März beschlossen, diesen Impfstoff nur noch an Bürger ab 60 Jahren zu vergeben. Es könnte also möglicherweise Vorbehalte gegen das Vakzin geben.