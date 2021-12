Corona-Pandemie : Stadt Bonn richtet neue Impfstellen ein

BONN Die Stadt Bonn steuert bei den Angeboten nach. Neue Angebote gibt es in den Stadtbezirken Hardtberg, Beuel und Godesberg. Auch immer mehr Apotheken steigen in die Impfungen ein.

Wegen der nachlassenden Wirkung der Erstimpfungen favorisiert die Politik derzeit Auffrischungen als wirksamstes Mittel gegen die Corona-Pandemie. Auch die Stadtverwaltung dehnt ihre stationären Impfangebote in Bonn aus. Gemeinsam mit zwei Kliniken werden im Stadtbezirk Hardtberg zwei weitere Impfstellen geschaffen. Ein Standort wird von diesem Donnerstag, 9. Dezember, an das Helios-Klinikum, Von-Hompesch-Straße 1, sein. In den Räumlichkeiten der Cafeteria der Klinik werden dienstags und donnerstags zwischen 15 und 19 Uhr sowohl Erst-, Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen angeboten. Termine sind online buchbar unter https://heliosimpft.de.

Online Impfstoff auswählen

Mit einem Impfangebot beauftragt hat die Stadt ebenfalls „Meine.Klinik“ mit Sitz an der Rochusstraße 289. Sie bietet von diesem Mittwoch, 8. Dezember, an ausschließlich Auffrischungsimpfungen an. Impfzeiten sind dort montags bis freitags jeweils von 8 bis 13 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr. Impftermine gibt es ab sofort unter folgendem Terminportal: https://www.doctolib.de/privatklinik/bonn/meine-klinik. Bei den Impfungen kommt vorrangig der Impfstoff Moderna zum Einsatz. Biontech wird für Stillende und Schwangere sowie – nach Verfügbarkeit – auch für unter 30-Jährige geimpft. Neben den beiden Impfstellen bietet die Bundesstadt offene Impfaktionen im Rathaus Hardtberg, Villemombler Straße 1, an. Geimpft wird hier mittwochs von 12 bis 18 Uhr ohne Terminvereinbarung.