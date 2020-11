Bonn stellt Corona-Pläne vor : Impfzentrum kommt ins WCCB-Kongresszentrum

Im WCCB-Kongresszentrum im Bundesviertel wird die Stadt ein Impfzentrum einrichten. Möglich, dass auch Bewohner aus dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis dort ihre Impfungen bekommen können. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Im Bonner WCCB könnten ab dem 15. Dezember rund 1000 Impfungen täglich stattfinden. Darüber hinaus sollen mobile Teams in Einrichtungen wie Altenheimen den Impfstoff verabreichen. Oberbürgermeisterin Katja Dörner äußerte sich am Donnerstag auch zum Thema Silvesterfeuerwerk.

Die Stadt Bonn bereitet ihr Impfzentrum im WCCB-Kongresszentrum vor. Zum 15. Dezember soll es fertig eingerichtet sein, um täglich 1000 Impfungen vor Ort durchführen zu können. Ob bereits ab diesem Datum ein Impfstoff zur Verfügung stehe, sei noch nicht sicher, sagte Feuerwehrchef Jochen Stein bei einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag.

Mobile Teams sollen den Impfstoff darüber hinaus dezentral verabreichen. Wie berichtet ist geplant, dass zunächst Risikogruppen wie Schwerkranke und Senioren sowie Angestellte der Krankenhäuser wie Pfleger und Ärzte an der Reihe sind, die in Krankenhäusern oder Altenheimen ihre Impfungen bekommen könnten. Sodann wären Mitarbeiter dran, die in der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Feuerwehr und Rettungskräfte, aber auch niedergelassene Ärzte oder Angestellte, die die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser gewährleisten. Detaillierte Vorgaben erwartet Stein in den kommenden Wochen von der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Dörner: „Die Lage bleibt angespannt“

Wie Oberbürgermeisterin Katja Dörner sagte, sei das Kongresszentrum geeignet, weil es verkehrlich gut angeschlossen und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sei. „Die Lage bleibt angespannt“, resümierte sie. Der Inzidenzwert liege in Bonn derzeit bei 136,06. Das bedeutet, in den vergangenen sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohner 136 Bürgerinnen und Bürger mit dem Coronavirus angesteckt, insgesamt sprach sie von 449 Neuinfizierten in der vergangenen Woche.

Denkbar wäre, so Stein, dass auch Bürger, die im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis leben, den Impfstoff im Kongresszentrum verabreicht bekommen. Zuständig für die Organisation, wer zu welchem Zeitpunkt einen Termin bekommt, sei aber letztlich der Bund. Zu diesem Zweck habe er die Anschaffung einer speziellen Software angekündigt. Im Kongresszentrum will die Stadt fünf Impfstraßen einrichten, um die Abwicklung der vielen Impfungen zu gewährleisten. Die niedergelassenen Ärzte würden in diese Arbeit eingebunden. Es habe bereits erste Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVN) dazu gegeben. Gegenüber dem GA teilte Christopher Schneider von der KVN mit: „Klar ist, dass in der ersten Phase der SARSCoV-2-Impfung unter anderem niedergelassene Mediziner und Medizinische Fachangestellte für die Besetzung der Impfzentren und für die mobilen Impfteams benötigt werden. Wir erheben gerade mittels einer Befragung unserer fast 20.000 Mitglieder in Nordrhein, welche Ressourcen für die Durchführung zentraler Impfungen zur Verfügung stehen.“

Stein sagte weiter, dass es zum jetzigen Zeitpunkt so aussehe, als werde zunächst der Impfstoff mit dem etwas sperrigen Namen BNT162b2 zur Verfügung stehen, den das deutsche Unternehmen Biontech zusammen mit dem US-amerikanischen Arzneimittel-Unternehmen Pfizer entwickelt hat. Für die Lagerung dieses Produkts sind Spezialkühlschränke notwendig, die bis zu 70 Grad minus kühlen können. Sie sind derzeit allerdings schwierig zu bekommen. Stein geht allerdings davon aus, dass BNT162b2 in Bonner Krankenhaus-Apotheken aufbereitet werde. So wären keine Spezialkühlschränke im Kongresszentrum nötig. Das hätte allerdings den Nachteil, dass der Impfstoff nach der Herstellung auch zügig verbraucht werden muss.

Bei der Verabreichung der ersten Impfung wäre die Terminvergabe noch einigermaßen flexibel. Die zweite Impfung allerdings müsse am 21. Tag erfolgen und schränke die zeitlichen Spielräume entsprechend ein. Auf welche Art und Weise die Bürger davon erfahren, ob sie mit einer Impfung an der Reihe sind, konnte Stein noch nicht im Detail mitteilen. Beim Alter sei eine Auswahl noch recht einfach. Schwieriger werde es bei Vorerkrankungen. Wahrscheinlich sei, dass die niedergelassenen Ärzte ihren Patienten eine Bescheinigung ausstellten. Weiterführende Informationen will die Stadt folgen lassen.

Stadt will kein Böllerverbot aussprechen

Oberbürgermeisterin Dörner sprach angesichts der von Bund und Ländern angekündigten Verlängerung des Lockdowns Light von Einschnitten, mit denen zu rechnen gewesen sei. Gleichwohl wisse sie, dass diese Einschnitte den Bonnerinnen und Bonner einiges abverlangten. Ein allgemeines Böllerverbot in der Silvesternacht werde die Stadt zwar nicht aussprechen. „Es geht nicht darum, den Spaß an dieser Sitte zu verbieten“, sagte Dörner. Sie appellierte aber an die Bürgerschaft, Rücksicht zu nehmen. In der derzeit angespannten Lage seien funktionierende Rettungsdienste und Krankenhäuser so wichtig, dass Verletzte durch Feuerwerkkörper ein erhebliche Zusatzbelastung bedeuteten. Die Stadt plane, für einige Plätze Silvesterfeuerwerke zu untersagen. In der kommenden Wochen werde es dazu nähere Informationen geben.